Este 28 de octubre de 2025, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron alerta amarilla en cinco alcaldías por la previsión de temperaturas congelantes; por ello, aquí te decimos las zonas y horas en las que el termómetro bajará hasta los 4 grados Celsius.

Además, te compartimos recomendaciones para evitar afectaciones por el frío intenso en la capital mexicana. ¡Toma nota!

Activan alerta amarilla en 5 alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en las siguientes cinco alcaldías:

Álvaro Obregón. Cuajimalpa. Magdalena Contreras. Milpa Alta. Tlalpan.

Lo anterior por el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 29 de octubre de 2025.

La dependencia detalló que en las partes altas de esas alcaldías “se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas de la mañana”.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

En un comunicado, la SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Así funciona el Sistema de Alerta en CDMX

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Cada nivel de alerta se activa dependiendo de ciertas condiciones, como la cantidad de lluvia, la intensidad del frío, el nivel de granizada, entre otros. Es decir, la clasificación indica que se activan cuando existe alguna de las siguientes condiciones meteorológicas:

Alerta Verde : Lluvias de 15 mm/24h; viento de 49 km/h; sin granizo; temperaturas altas de 30 grados, temperaturas bajas de 6 grados; sin nevada.

: Lluvias de 15 mm/24h; viento de 49 km/h; sin granizo; temperaturas altas de 30 grados, temperaturas bajas de 6 grados; sin nevada. Alerta Amarilla : Lluvias entre 15-29 mm/24h; viento de 50-59 km/h; granizo pequeño; temperaturas altas entre 30-32 grados; temperaturas bajas de 4-6 grados; aguanieve.

: Lluvias entre 15-29 mm/24h; viento de 50-59 km/h; granizo pequeño; temperaturas altas entre 30-32 grados; temperaturas bajas de 4-6 grados; aguanieve. Alerta Naranja : Lluvias entre 30-49 mm/24h; viento de 60-69 km/h; granizo mediano; temperaturas altas de 33-35 grados; temperaturas bajas de 1-3 grados; nevada ligera.

: Lluvias entre 30-49 mm/24h; viento de 60-69 km/h; granizo mediano; temperaturas altas de 33-35 grados; temperaturas bajas de 1-3 grados; nevada ligera. Alerta Roja : Lluvias entre 50-70 mm/24h; viento 70-79 km/h; granizo grande; temperaturas altas de 36-38 grados; temperaturas bajas de -2 a 0 grados; presencia de nevada.

: Lluvias entre 50-70 mm/24h; viento 70-79 km/h; granizo grande; temperaturas altas de 36-38 grados; temperaturas bajas de -2 a 0 grados; presencia de nevada. Alerta Púrpura: Lluvia mayor a 70 mm/24h; viento de 80km/h; granizo muy grande; temperaturas altas de 38 grados en adelante; temperaturas bajas de -3 grados; nevada abundante.

