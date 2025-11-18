Clima Activa Alerta en 5 Alcaldías de CDMX: ¿Qué Tanto Frío Hará Mañana Temprano?

¡No bajes la guardia! Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) alertaron que mañana la capital mexicana nuevamente tendrá una madrugada fría, a pesar del clima cálido que se prevé la tarde de hoy, 18 de noviembre de 2025.

Este martes también se presentó un amanecer con bajas temperaturas, por lo que las autoridades activaron alerta amarilla en cinco alcaldías.

Aquí en N+ te informamos en qué zonas de la capital mexicana se prevé más frío y cómo estará el clima mañana al amanecer; asimismo, te compartimos las recomendaciones de las autoridades para evitar afectaciones a la salud.

Alerta amarilla en cinco alcaldías

En su boletín meteorológico de este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recordó que en cinco alcaldías se activó alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados esta misma mañana:

Álvaro Obregón. Cuajimalpa. Magdalena Contreras. Milpa Alta. Tlalpan.

Incluso advirtió por vientos del Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 km/h en esas zonas.

¿Cómo estará el clima esta noche y mañana temprano?

Según los pronósticos del organismo, esta noche se prevé que el termómetro marque una temperatura de 20ºC.

Pero mañana miércoles 18 de noviembre, entre las 03:00 y las 06:00 horas, se podrían registrar 12ºC, “por lo que la madrugada de mañana estará fría a muy fría y con posibles heladas en el sur y poniente”, explicó.

¿En qué consiste la alerta amarilla?

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde : Condiciones promedio en la capital mexicana.

: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo : Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

