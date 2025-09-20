Lluvia en CDMX Hoy: Activan Alerta por Tormentas en Estas Alcaldías
N+
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para la tarde y noche del sábado 20 de septiembre
COMPARTE:
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche del sábado 20 de septiembre de 2025.
La alerta se activó en siete alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 29 mm, acompañadas de granizadas en algunas zonas.
Peligros asociados
- Encharcamientos en calles y vialidades
- Corrientes de agua sobre avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Recomendaciones para la ciudadanía:
- Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.
Historias recomendadas:
- “Aquí Estoy”: El Testimonio de un Rescatista Scout a 40 Años Del Sismo de 1985
- Un Empleado, una Broma y un Posible Envenenamiento, las Claves sobre la Muerte de “Papayita”