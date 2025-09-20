Inicio Ciudad de México Lluvia en CDMX Hoy: Activan Alerta por Tormentas en Estas Alcaldías

Lluvia en CDMX Hoy: Activan Alerta por Tormentas en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para la tarde y noche del sábado 20 de septiembre

Se activa alerta amarilla en siete alcaldías este sábado 20 de septiembre.

SGIRPC activó la Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche del sábado 20 de septiembre de 2025.

La alerta se activó en siete alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 29 mm, acompañadas de granizadas en algunas zonas.

Peligros asociados

  • Encharcamientos en calles y vialidades
  • Corrientes de agua sobre avenidas
  • Caída de ramas, árboles y lonas

Recomendaciones para la ciudadanía:

  • Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar
  • Cerrar puertas y ventanas
  • Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

Lluvias e Inundaciones
Alerta lluvia cdmx hoy 20 de septiembre 2025 que alcaldias corren riesgo inundacion