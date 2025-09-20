La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche del sábado 20 de septiembre de 2025.

La alerta se activó en siete alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Hasta Un Metro de Altura: Así Quedaron Varias Colonias de Tlalpan tras Inundaciones en CDMX

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 29 mm, acompañadas de granizadas en algunas zonas.

Peligros asociados

Encharcamientos en calles y vialidades

Corrientes de agua sobre avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Recomendaciones para la ciudadanía:

Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

