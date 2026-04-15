¿Qué Alternativas de Transporte Hay al Cierre de Estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX Hoy?

Un disturbio eléctrico en la Línea 3 del Metro dejó varados a centenares de usuarios del transporte público hoy en Ciudad de México, quienes tuvieron que bajar de los vagones debido a que las vías de trenes sin quedaron sin energía, por lo que cerraron las estaciones de Copilco y Universidad, por lo que en N+ te damos a conocer qué alternativas de transporte hay.

En sus redes sociales, el Metro de Ciudad de México informó a las 20:30 horas que personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) en coordinación con técnicos de la CFE continúan trabajando para reanudar el servicio en su totalidad en la Línea 3 del Metro.

Mientras que Adrián Rubalcava, director del STC detalló que trabajan en restablecer la acometida en una subestación de rectificación eléctrica en la terminal Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX.

Es importante mencionar que sí se ofrece servicio en ambos sentidos de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo. Sin embargo, dado que centenares de usuarios han quedado varados en la zona, el servicio de transporte alternativo se ha visto colapsado.

Video: Cierre de la Línea 3 del Metro Provoca Caos en la Estación Miguel Ángel de Quevedo

¿Qué alternativas de transporte hay al cierre de estaciones de Línea 3 del Metro CDMX Hoy?

Dado que están cerradas las estaciones de Copilco y Universidad de la Línea 3 del Metro de CDMX, en las zonas de Miguel Ángel de Quevedo, avenida Universidad, y Eje 10 se han concentrado una gran cantidad de usuarios de transporte que buscan alternativas para trasladarse hasta sus destinos.

Por lo que pueden optar por las siguientes alternativas de transporte para movilizarse desde esta zona:

Autobuses de RTP: La Red de Transporte de Pasajeros anunció servicio de apoyo en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo hacia la estación de Metro Universidad de la Línea 3. Además, se informó de una ruta adicional de apoyo en el tramo de Viveros de Coyoacán a Metro Universidad.

Ruta 34-B de la RTP que va de Miguel Ángel de Quevedo hacia Centro Comercial Santa Fe

Camiones de la Ruta 21 Pedregal - Metro Quevedo: Éstos se pueden tomar en la esquina de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad.

Éstos se pueden tomar en la esquina de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. Otros usuarios han optado por trasladarse en taxis y sistema de transporte por aplicación como Uber y DiDi.

Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC CDMX) apoya a los usuarios al transportarlos en la batea de las patrullas hacia distintos puntos de la avenida Universidad.

Video: Así Se Ve Desde el Aire la Afectación en Metro Copilco ante Cierre de la Línea 3

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX Hoy 15 de Abril 2026?

En punto de las 18:37 horas de este miércoles, Adrián Rubalcava, director del Metro de Ciudad de México informó que un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo provocó afectaciones en una subestación del tramo Universidad-Copilco de la Línea 3.

Desde ese momento detalló que técnicos de CFE trabajan en restablecer la energía eléctrica en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo hacia Universidad. Adicionalmente, el equipo de Alta Tensión del Metro CDMX también labora en el sitio para coordinar la energización de las vías de los trenes.

Hasta las 20:30 horas, las estaciones de la Línea 3 del Metro que continúan sin servicio son: Copilco y Universidad, lo que ha dejado caos en el transporte público al sur de la capital la noche de este miércoles.

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La Red de Transporte de Pasajeros, continúa apoyando en el tramo Miguel Ángel de Quevedo a Metro Universidad.



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