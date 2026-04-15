¿Qué Pasó Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Suspenden Servicio en Tramo por Disturbio Eléctrico

Debido a un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la tarde de este miércoles 15 de abril de 2026 se ofrece servicio provisional de las estaciones Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3.

Mientras que de las estaciones Copilco a Universidad no se ofrece servicio de trenes. Para apoyar a los usuarios afectados, se está brindando apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.

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En tanto, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) labora en el lugar para restablecer el servicio a la brevedad.

#AvisoMetro: Debido a un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Sistema, se ofrece servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Angel de Quevedo en Línea 3.



No se ofrece servicio de trenes de Copilco a Universidad.

Se coordina apoyo con unidades de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

"Atiende las indicaciones del personal Sistema en todo momento. Toma previsiones", recomendó la administración del Metro a los usuarios.

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RTP ofrece servicio de apoyo

Vía la red social X, la RTP reiteró que brindará servicio de apoyo en el tramo de Viveros a Metro Universidad de la Línea 3 para garantizar el traslado de los usuarios.

En tanto, en los andenes de las estaciones con servicio se reportaban aglomeraciones y saturación derivadas de la marcha lenta de los trenes.

Los usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX buscan opciones para llegar a sus destinos luego de que se suspendiera el servicio de Copilco a Universidad por un disturbio eléctrico. Así ven las aglomeraciones sobre Avenida Universidad.



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Continúan trabajos para reanudar servicio

Cerca de las 19:00 horas, técnicos del Metro continuaban laborando para reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3, derivado del disturbio eléctrico externo a las instalaciones registrado.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro?

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por el Metro, el disturbio eléctrico se suscitó en una subestación eléctrica en el tramo Universidad-Copilco.

Debido a que las vías de circulación de trenes en el tramo Miguel Ángel de Quevedo quedaron sin energía, fue necesario descender a los usuarios de tren en el túnel, con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial del organismo para guiarlos hacia los andenes.

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