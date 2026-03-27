Asalto en Tacubaya: Sujetos Roban Celulares en Tienda Coppel de la Miguel Hidalgo, en CDMX

Sujetos habrían asaltado una tienda departamental Coppel, en la zona de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La sucursal se ubica en el cruce de Avenida Jalisco y Observatorio, a unos metros de la estación Tacubaya del Metro.

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En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) señaló que agentes acudieron a la sucursal por un reporte de robo. Empleados habrían asegurado que un empleado ingresó, se dirigió a una bodega y tomó varios teléfonos celulares. El sujeto salió del inmueble acompañado de un cómplice.

Según informó la SSC, no se registraron amenazas con armas de fuego ni agresiones. Además, las vitrinas del establecimiento no presentaban daños.

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Las autoridades también señalaron que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el fin de identificar a los posibles responsables. El gerente de la tienda aseguró que acudiría al Ministerio Público a denunciar los hechos.

En redes sociales, Raúl Paredes Peña, exconcejal de la alcaldía Miguel Hidalgo, compartió dos imágenes del presunto robo. En ellas se aprecia a dos hombres con cubrebocas que ingresan a la tienda y toman objetos de un mostrador.

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