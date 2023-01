Ataque a Ciro Gómez Leyva: Sheinbaum Reporta 11 Detenidos 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que como parte de la investigación sobre el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre pasado, se efectuaron 12 cateos simultáneos y se detuvo de 11 personas.

En su cuenta oficial de Twitter, la mandataria capitalina indicó que las acciones se realizaron esta madrugada por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

“Reitero, no habrá impunidad”, escribió Sheinbaum y dijo que en breve ofrecerá más información sobre el caso.

Video: Aseguran Vehículo de Presuntos Agresores de Ciro Gómez Leyva

El lunes pasado, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se olvidaría de este hecho, que pediría información y que continuaran las investigaciones. Previamente había asegurado que no habría “carpertazo” sobre el atentado al comunicador.

La noche del 15 de diciembre, Ciro Gómez Leyva informó que fue víctima de un ataque cuando circulaba a bordo de su camioneta rumbo a su casa. Indicó que un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra el vehículo.

El día siguiente, el periodista narró cómo fueron los hechos y dijo que no tenía ningún tipo de amenazas. "No era un robo, evidentemente no era un intento de secuestro, todo indica que alguien me quiso matar anoche", señaló.

Nota de la editora: Los primeros reportes señalaban 10 detenidos y no 11. Este dato se ha actualizado con base en la información comunicada por el Gobierno de Ciudad de México en conferencia de prensa el 11 de enero al rededor de las 10:00 h.

Con información de N+

spb