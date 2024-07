Aumentan las Muertes de Motociclistas en Accidentes Viales en la Ciudad de México

Los accidentes fatales en motocicleta en la Ciudad de México van al alza, y en la mayoría de los casos este tipo de percances tienen relación con el exceso de confianza, la falta de destreza y de respeto de parte de los propios motociclistas al reglamento de tránsito.

Omar Manuel Machuca Hernández, coordinador operativo de Tránsito de la SSC CDMX, señaló que es fundamental tomar previsiones y seguir las medidas de seguridad básicas como traer casco, traer luces, no circular entre carriles, respetar los espacios de transporte público o exclusivos, como es lo de los ciclistas.

Las autoridades alertaron que manejar bajo la lluvia incrementa el riesgo de un accidente, por lo que los expertos recomiendan moderar la velocidad y mantener la distancia respecto a otros vehículos.

Según cifras de la Secretaría de Movilidad capitalina, más del 50 % de muertes por accidentes de tránsito durante el 2023, es decir, 238 de 472, ocurrieron en motocicletas.

El reporte también indica que en el cuarto trimestre del año pasado, los motociclistas registraron el 46 % del total de fallecidos, es decir, 70 de 152; seguido de peatones, con el 30 %, es decir, 45 de 152.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina realiza todos los días el operativo Salvando Vidas en distintos puntos y horarios en la Ciudad de México, con el objetivo de concientizar a los motociclistas. Aquellos motociclistas que son sorprendidos sin casco, en una moto sin luces o cometiendo infracciones al reglamento, son sancionados.

El coordinador operativo de Tránsito de la SSC CDMX detalló que la sanción por estas faltas van desde las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) hasta los 30 UMAS, que va desde los mil hasta los tres mil pesos. Con el nuevo reglamento, las sanciones ameritan corralón y las faltas son acumulables.

Si tú no traes casco, si no traes licencia, si no traes tarjeta, todo se acumula y bueno, todo eso vas a tener que pagar