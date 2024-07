Norma Piña Pide a AMLO y Sheinbaum 'Abrirle la Puerta' para Dialogar sobre Reforma Judicial

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum a “que nos abran la puerta” para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial.

Durante el último Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la presidenta de SCJN envió este mensaje al mandatario y su sucesora:

Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta la doctora Claudia Sheinbaum a sumarse este diálogo plural, y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma no solo el futuro de la justicia sino de todo nuestro país.

Durante el encuentro, Piña Hernández reconoció que el Poder Judicial requiere una reforma, pero ésta “debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real la reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados”.

“Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal es cierto es perfectible, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional es indispensable considerar el problema de manera integral”, expuso la ministra.

Aseguró que lo peor que podría hacerse para resolver los problemas del Poder Judicial sería “acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto”.

También alertó sobre la elección de jueces por voto popular, uno de los puntos que impulsa la reforma del presidente López Obrador.

“Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que irónicamente es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir se provocará lo que se intenta erradicar la realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz”.

Otro riesgo, dijo la ministra, es la incertidumbre de que el Poder Judicial ya no sea autónomo y ajeno a los vaivenes de la política, pues dijo es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia.

