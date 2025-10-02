¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 2 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 2 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, Capufe informó a las 4:26 horas, de este jueves, que había reducción de carriles en el km 24, dirección a Puebla, por derrame de diésel.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 9:00 horas de hoy, 1 de octubre de 2025, Capufe compartió que del kilómetro 104 al 106, rumbo a Puebla hay reducción de carriles debido a las labores de mantenimiento.

A las 16:03 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 104 al 106, con dirección a Puebla.

A las 17:23 horas, se reportó un cierre parcial a la circulación, en el km 20, por un accidente vial.

A las 19:27 horas, hubo un cierre parcial a la circulación, en el km 102, por un accidente vial.

