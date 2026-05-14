Autoridades Presentan los Parámetros de Evaluación para las Personas Juzgadoras en CDMX

El Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, presentó ante los 132 jueces y magistrados electos por voto popular que forman parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, los parámetros de los acuerdos publicados para la evaluación del desempeño judicial.

En el evento donde también estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Rafael Guerra, el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ) Jorge Guerrero Meléndez, y las 5 magistraturas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, el titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, Israel Sandoval, anunció que el Tribunal Desempeño Judicial (TDJ) impartirá cursos sobre:

Ética práctica, resoluciones en lenguaje accesible, responsabilidades administrativas

Así como un taller de conducción de audiencias en las materias familiar, penal, civil, justicia para adolescentes y laboral.

Evaluaciones serán estrictas

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de CDMX, Rafael Guerra, destacó que dicha evaluación permitirá identificar fortalezas, corregir áreas de oportunidad y asegurar que la actuación y decisiones judiciales se apeguen a los principios constitucionales y a los derechos humanos.

En tanto, el magistrado presidente del TDJ, Nicolás Alejo, señló que las evaluaciones serán estrictas, integrales y técnicamente completas, desarrolladas bajo criterios de imparcialidad absoluta, sin privilegios y consideraciones personales.

Además, indicó que como parte de las funciones del Tribunal, la evaluación es una función inherente a la función pública, así como un mecanismo indispensable para fortalecer la credibilidad institucional.

Sobre la evaluación, el magistrado presidente de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, Diego Guerrero, mencionó que la evaluación es el mecanismo que permitirá garantizar que las 132 personas que imparten justicia cuentan con las herramientas que los acreditan para cumplir con el compromiso por el cual fueron electas, y en caso contrario el tribunal podrá llevar a cabo el proceso para la suspensión o destitución de la persona juzgadora.

A través del voto popular fueron electas 34 personas magistradas y 98 jueces y juezas.

¿Qué medirán las evaluaciones a jueces?

El proceso de evaluación incluirá 6 indicadores:

Conocimientos y competencias

Dictado y cumplimiento

Satisfacción de las personas usuarias

Gestión adecuada

Productividad

Capacitación y revisión

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