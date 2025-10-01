OCESA No Tuvo que Ver en Colapso que Dejó 2 Muertos en Axe Ceremonia 2025, Dice Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) deslindó a OCESA del colapso de una grúa que dejó dos fotoperiodistas muertos durante el Festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario en abril pasado.

En un comunicado, la dependencia que encabeza Bertha Alcalde, afirmó que la empresa no organizó el evento, sino que solo estuvo implicada en control de accesos y la promoción de patrocinadores.

"Con base en los datos de prueba recabados, se determinó que OCESA no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante. Su participación se limitó a servicios de control de accesos y a la comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapso ni con el Programa Especial de Protección Civil", indicó.

La FGJCDMX afirmó que su prioridad es procurar justicia para las víctimas y sus familias, por lo que ha realizado más de 120 entrevistas, varios peritajes, análisis de videos, diligencias de servidores públicos, personal de emergencias y las personas vinculadas con la organización del Axe Ceremonia.

¿Quiénes fueron responsables?

Tras determinar que OCESA no tuvo implicación directa en la tragedia, la autoridad señaló que ocho personas físicas y tres morales fueron las responsables del caso.

"Se promovieron mecanismos de reparación del daño para las familias de las víctimas", agregó.

En específico, la FGJCDMX afirmó que la empresa Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. fue la organizadora del festival y Operadora Eclectic S.A. de C.V. ingresó el programa ante la autoridad competente.

También se acreditó que Servicios de Protección Privada Lobo S.A. de C.V. no tenía responsabilidad sobre el montaje de las estructuras ni sobre la supervisión del programa de protección civil.

"Su labor se limitó a tareas de seguridad privada, como control de accesos, verificación de acreditaciones y boletos, organización de filas y mantenimiento del orden durante el evento", apuntó la institución ministerial.

La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de actuar con objetividad, transparencia y estricto apego a derecho, garantizando justicia para las víctimas y sus familias

¿Cómo fue la tragedia en el Axe Ceremonia?

El 5 de abril de 2025, durante el Festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario de la capital del país, una estructura metálica cayó debido a una ráfaga de viento, causando la muerte de los fotógrafos Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas Hernández, 26 de edad.

Ambos trabajaban para el medio independiente Mr. Indie. La estructura, instalada sin autorización y sin ser registrada en los planes de seguridad, estaba montada sobre una plataforma elevadora tipo tijera, un equipo no diseñado para soportar cargas externas como banners publicitarios.

Especialistas en seguridad laboral señalaron que este tipo de plataformas es propenso a volcarse cuando se les coloca material adicional, especialmente en condiciones de viento.

A pesar de la gravedad del incidente, el festival continuó sin interrupciones durante varias horas. El público no fue informado adecuadamente, y la confirmación oficial de las muertes no llegó hasta pasadas las 22:00 horas.

La alcaldía Miguel Hidalgo suspendió el evento oficialmente a las 2:15 horas del día siguiente y colocó sellos de clausura en el recinto. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación, mientras que autoridades locales y organizadores intercambiaron responsabilidades.

La tragedia expuso fallas en la supervisión de eventos masivos y la falta de protocolos de seguridad, además de generar indignación por la falta de transparencia y la continuidad del festival tras el accidente.

Historias recomendadas:

ASJ