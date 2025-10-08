Balacera en la Gustavo A. Madero Deja un Muerto, un Lesionado y un Detenido

Una balacera registrada la tarde de este miércoles en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, dejó como saldo una persona muerta, un lesionado y un detenido, de acuerdo con reportes preliminares de las autoridades capitalinas.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Norte 76, en la colonia Emiliano Zapata, en la zona norte de la capital. Vecinos del lugar informaron que se escucharon varios disparos y posteriormente observaron a dos personas tendidas en la vía pública.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a un joven de 18 años de edad, quien resultó herido por impacto de arma de fuego. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital La Villa para recibir atención médica, mientras que otro hombre perdió la vida sobre la banqueta debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) acordonaron la zona para permitir las labores de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quienes iniciaron las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Detienen a presunto agresor de los dos hombres

Gracias al monitoreo de las cámaras del C5, las autoridades lograron ubicar y detener al presunto agresor, quien fue trasladado ante el Ministerio Público correspondiente para rendir su declaración y determinar su situación legal.

Hasta el momento, no se han revelado los motivos del ataque, aunque la Fiscalía capitalina mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y lesiones por arma de fuego.

La zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones periciales.

