Bloqueo en Reforma: Manifestantes pro Palestina Arman “Cascarita” en Avenida y Provocan Caos

Un bloqueo en ambos sentidos de la Av. Paseo de la Reforma provoca severo caos vial a la altura del Metro Auditorio en CDMX. ¿Qué exigen los manifestantes?

De acuerdo con los primeros reportes, la protesta comenzó alrededor de las 14:00 horas, cuando un grupo de personas pro Palestina, cerraron la vialidad principal para llevar a cabo un partido de futbol en plena avenida.

Las casi 30 personas armaron una “cascarita” a la altura del Auditorio Nacional, justo donde se encuentra el reloj del Mundial 2026.

Estamos aquí afuera de metro auditorio sobre el paseo de la Reforma echándonos una cascarita para exigir a la FIFA y a la UEFA la expulsión de Israel pic.twitter.com/qVyraQxRUM — Angel Armando 🇵🇸 (@aranha_wokista) September 23, 2025

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes en las que se observa a los manifestantes jugar con el balón, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran en la zona.

¿Qué exigen los manifestantes pro Palestina en Reforma?

Los manifestantes pro Palestina indicaron que su protesta se basó en un partido de futbol para llamar la atención de las autoridades, principalmente a la FIFA y a la UEFA, la expulsión de Israel.

También es un llamado al Gobierno de México para que rompa relaciones con Israel.

Debido a las afectaciones viales, las autoridades indican que las alternativas viales son:

Av. Chapultepec

Constituyentes

14:22 #PrecauciónVial | Bloqueo de la vialidad en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma a la altura de Calz. Chivatito, por manifestantes.#AlternativaVial Av. Constituyentes. pic.twitter.com/QcrJZ89fqW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2025

Es importante destacar que a pesar del bloqueo en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma, los manifestantes permiten el paso de unidades de la Línea 7 del Metrobús, así como de otros camiones de transporte público.

Sin embargo, el paso de las unidades no es constante, debido al tráfico que hay en la zona.

