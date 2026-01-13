¿Qué Pasó en Periférico Sur Hoy? Alternativas Viales por Cierre en la Picacho-Ajusco

La mañana de este martes, 13 de enero de 2026, un grupo de manifestantes bloquea Periférico Sur y la Picacho Ajusco, en ambos sentidos, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

Se trata de un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que entre sus demandas exigen la destitución de la directora.

Los jóvenes integrantes de la UPN ya han recibido respuesta por parte de autoridades, sin embargo, señalan que se movilizarán durante el día en distintos puntos, entre ellos la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que no se descartan nuevos bloqueos.

Alternativas viales por bloqueo en Periférico Sur

Los manifestantes ya liberaron un carril de la zona lateral de Periférico Sur con dirección hacia la zona norte. Esto hace que poco a poco se vayan desahogando paulatinamente el tránsito, sobre todo los carriles centrales.

Las alternativas viales son:

El camino a Santa Teresa, Boulevard de la Luz, Insurgentes y el Segundo Piso de Periférico.

