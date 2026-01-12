¿Cómo Está el Tránsito en la México-Querétaro Hoy 12 de Enero de 2026? GN y Capufe Dan Detalles
Si circulas por la México-Querétaro, aquí puedes revisar en qué tramos hay afectaciones viales; así está el reporte del tránsito de este lunes
Si tienes previsto circular hoy por la autopista México-Querétaro, una de las vialidades que conecta el centro del país, en N+, te damos detalles de cómo está el tránsito para que tomes tus precauciones.
Información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN) indica que la vía amaneció sin incidentes que afectan la circulación. En caso de que transites en otra autopista, aquí puede ver cómo está el reporte vial: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 12 de Enero 2026.
Las autoridades recomiendan, como medida preventiva, mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente para quienes se dirigen hacia la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex).
¿Hay afectaciones en la México-Querétaro?
- Hasta las 6:20 horas, no se reportaron cierres, accidentes, obras viales ni condiciones adversas que generaran retrasos.
