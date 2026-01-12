Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 12 de Enero 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 12 de enero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

00:23 Horas. Restablecimiento de circulación en la autopista Las Choapas–Ocozocoautla, km 197; el accidente fue atendido y el tramo opera con normalidad en ambos sentidos.

00:21 Horas. Cierre de circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 216, con dirección a La Carbonera, por la volcadura de un tracto camión. Por seguridad, permanecen cerradas las plazas de cobro Los Chorros y Huachichil en ese sentido.

