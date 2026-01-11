Harfuch Responde a Cómo se Abordará Relación con Estados Unidos en Seguridad

Este domingo, 11 de enero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió cuestionamientos sobre la relación bilateral con Estados Unidos durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.

El funcionario abordó las interrogantes sobre posibles cambios en la coordinación en materia de seguridad ante las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre operaciones terrestres en México.

Coordinación bilateral permanente

García Harfuch descartó modificaciones en el esquema de trabajo conjunto entre ambos países. El secretario detalló que las instituciones mexicanas mantienen comunicación constante con sus contrapartes estadounidenses en operaciones de seguridad, detenciones y procesos de extradición.

Nosotros tenemos una permanente comunicación con las instituciones de seguridad de Estados Unidos. Constantemente tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones, constantemente tenemos extradiciones como siempre se informa. Esto no ha cambiado, cada vez se ha estrechado más la coordinación

El titular de la SSPC enfatizó que el intercambio de información entre ambas naciones se mantiene bajo principios de respeto mutuo, tal como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch informó que la Cancillería, encabezada por el doctor Juan Ramón de la Fuente, trabaja en definir la fecha de una reunión bilateral. Sin embargo, precisó que las reuniones entre instituciones del Gabinete de Seguridad mexicano y agencias estadounidenses continúan de forma permanente.

Gabinete descarta sobrevuelos extranjeros

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, respondió cuestionamientos sobre aeronaves no identificadas en territorio mexicano, particularmente reportes en Michoacán.

El funcionario descartó la presencia de aeronaves extranjeras. Las que sobrevolaron el territorio nacional pertenecen exclusivamente a dependencias del Gabinete de Seguridad mexicano.

Por lo que se refiere a los sobrevuelos de aeronaves, las aeronaves que han estado sobrevolando son de las dependencias del gabinete de seguridad. Se realiza un programa de sobrevuelos, hay un control muy estricto

El Centro Nacional de Vigilancia y la Fuerza Aérea Mexicana mantienen control y seguimiento puntual de todas las operaciones aéreas registradas durante enero. El secretario de Marina enfatizó que no ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional.

