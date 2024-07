Buzones de Paz en la CDMX: Un Nuevo Camino para la Búsqueda de Desaparecidos

Era la misa de domingo a medio día. El lugar estaba abarrotado. Antes del momento más solemne de la celebración, la homilía, las madres buscadoras avanzaron hasta el altar, portando las fotos de sus desaparecidos y un buzón, donde están depositadas sus nuevas esperanzas de encontrar a sus seres queridos.

En el altar, el párroco lo recibió, para después colocarlo en el atrio de la Iglesia de Santo Tomás, Ajusco, a los pies de la Virgen de Guadalupe. Era el 7 de julio de 2024. Fue el inicio de una nueva estrategia de búsqueda en la capital del país.

Ese buzón es una forma más de buscar de las madres y familiares de personas desaparecidas. Es el primero en su tipo en la Ciudad de México, entidad que acumula ya 4 mil 907 personas desaparecidas y no localizadas.

Los colectivos de buscadores han colocado estos llamados buzones de paz en otros estados, como Veracruz, Morelos y el Estado de México, para que quien tenga información de sus familiares y quiera darles algún dato o indicio, lo deje ahí, de manera anónima.

“Estos buzones surgen de la necesidad de hacer un llamado a las comunidades para que den información a las madres buscadoras, sabemos que es difícil que alguien la proporcione de manera directa, por eso se pensó en los buzones de paz, para que la sociedad civil, los testigos, puedan ponerla ahí, de manera anónima, sin que nadie sepa quien la dejó, sin verse comprometidos”, dice Juan Carlos Trujillo, de la Red de Enlaces Nacionales, que organiza año con año las Brigadas Nacionales de Búsqueda.

Jacqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, y quien busca a su hija Montserrat Uribe Palmeros, desaparecida en julio de 2020, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, asegura que se decidieron a colocar este buzón en el Ajusco, porque tienen pistas de que este lugar está lleno de fosas y que sus seres queridos pueden estar ahí. A ella, por ejemplo, le dejaron un mensaje anónimo por Facebook, en el que le dicen que a su hija la asesinaron y su cuerpo está en ese bosque, junto a un rancho.

“Pero el Ajusco está lleno de ranchos, así que uno dice por dónde empiezo y aunque ese mensaje puede ser un distractor, nosotros tenemos que agotar todas las pistas que nos lleguen, solo que es muy difícil buscar ahí por la extensión del terreno”.

Palmeros recuerda que la idea de colocar los buzones de paz en la Ciudad de México surgió después de la brigada de búsqueda en el Ajusco, en 2023, en la que no tuvieron resultados positivos. El colectivo tuvo pláticas con las autoridades, con solidarios de la sociedad civil y con representantes de iglesias. De esos encuentros nació la idea.

El objetivo de estos buzones es que les puedan dejar información para encontrar a sus familiares, pero también que quien quiera les deje mensajes de ánimo o de consuelo y hasta donativos para seguir las búsquedas.

“Estos buzones son un instrumento de comunicación, una forma de retejer el tejido social, las personas pueden dejar ahí lo que quieran decirle a las madres y familiares buscadores, un mensaje de aliento, una oración, un dibujito”, dice Gabriela Espejo, integrante del Centro de Estudios Ecuménicos.

De hecho, tal como se hizo ese domingo 7 de julio, la colocación del buzón va acompañada de una charla de sensibilización sobre el tema de la desaparición y también de prevención. Desde el altar de la iglesia de Santo Tomás las madres buscadoras y los solidarios que las acompañaron hablaron de esta realidad que ha venido agravándose en el país.

Lo que se instaura con el buzón, explica Espejo, es un modelo integral de intervención sobre la desaparición que han venido construyendo las familias y que se trata de retejer el tejido social, es como se llama para traer paz.

Para que quien tenga información la dejé ahí y se quite ese peso de cargarla o para establecer un lazo con las madres buscadoras, no es para confrontar a nadie, no es para que las personas del crimen organizado vayan a decir me están calentando la plaza, no, no es la idea generar más violencia, sino retejer lo que está roto.