Familiares de Desaparecidos Acusan Trato Diferenciado de Autoridades en Jornadas de Búsqueda

¡Cinthia!, grita una integrante de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y el grito rompe el murmullo rutinario de la jornada. Le llama a una de las antropólogas forenses de la institución, quien se acerca. “Mira”, le dice, y pone algo en su mano. La antropóloga forense ve a su compañera a los ojos y con la mirada le confirma la sospecha, puede ser un hueso humano.

El probable “positivo”, como se le conoce a los restos óseos en el argot de las autoridades y quienes buscan a sus desaparecidos, irá a análisis para comprobar si de verdad es un hueso de una persona, pero es muy probable que lo sea, porque ahí ya se han encontrado otros.

La búsqueda se concentra en las inmediaciones del kilómetro 12 de la carretera Picacho-Ajusco en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX). En este punto ya se han hecho tres remociones de tierra y escombro, la última del 10 al 14 de junio, y se han encontrado en total 19 fragmentos óseos y uno más por confirmar.

Localizan Restos Óseos durante la Búsqueda de Pamela Gallardo en el Ajusco

El hallazgo de las partes de hueso se ha concretado en las búsquedas solicitadas por la familia de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida en noviembre de 2017. La última vez que se vio a la joven fue en el kilómetro 13.5 del Ajusco, a donde acudió con cinco amigos y su novio a un concierto de música electrónica.

Pese a que aquí ya se han encontrado restos, la familia no ha logrado que las autoridades reconozcan que en el lugar y sus inmediaciones puede haber una fosa clandestina y han tenido que dar la batalla para que las jornadas de búsquedas continúen.

María del Carmen Volante, madre de Pamela, le reprocha al gobierno su falta de interés en las labores en este punto, pese a los hallazgos que se han hecho, mientras que hace un mes y medio desplegó un gran operativo en otro sitio donde al final se descartó que hubiera positivos.

El pasado 30 de abril, la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, difundió en sus redes sociales el hallazgo de un supuesto crematorio clandestino, en las inmediaciones del Volcán Xaltepec, entre las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México. Ese mismo día, las autoridades desplegaron un gran operativo en el lugar, al que acudieron incluso el secretario de Seguridad de la entidad, Pablo Vázquez, y el fiscal capitalino, Ulises Lara. Vázquez informó que solo de su personal había en el sitio unos 50 integrantes.

Flores aseguró que había encontrado, además del crematorio clandestino y restos óseos, credenciales de personas. Las autoridades se apresuraron a ubicar a los dueños de las identificaciones y anunciaron, el 1 de mayo por la mañana, que estaban vivos y en sus casas. Ese mismo día aseguraron que los restos óseos encontrados eran de animales.

La movilización causó la indignación de las madres buscadoras de la Ciudad de México, quienes acudieron a una reunión con las autoridades dos días después y les reprocharon el despliegue en un lugar donde al final no hubo hallazgos positivos.

Para el Ajusco pocos elementos y poco material

En cambio, este 14 de junio, en las jornadas de búsqueda en las inmediaciones del kilómetro 12 en el Ajusco hay a lo mucho unas 40 personas y Carmen Volante denuncia que no traen el material necesario ni los trabajos se hacen con la celeridad requerida.

Una pequeña mano de chango, un tipo de excavadora, y otra con una pala es lo que han dispuesto aquí las autoridades para remover una gran cantidad de tierra, basura y cascajo. La máquina le arranca al montículo de desechos apenas dos tajaras en todo un día. Unas 20 personas se ocupan de quitar las piedras más grandes y dejar solo la tierra que después se cierne para descartar que haya huesos.

En tres jornadas, cada una de una semana, se han encontrado aquí, desde febrero, cuando se hizo el primer hallazgo, un total de 19 elementos óseos humanos. “En cinco meses hemos avanzado muy poco en la remoción de los escombros y aún así ya hemos encontrado positivos, pero vamos muy lento y entre cada jornada hay que esperar hasta mes y medio para que se reanuden las labores, no entiendo por qué”, dice María del Carmen Volante.

La madre buscadora denuncia que además del tiempo que tienen que esperar entre una búsqueda y la otra, las autoridades no resguardan este lugar. “La vez pasada que venimos no había un montículo de cascajo en los alrededores que ahora ya hay, pero es que las autoridades no tienen resguardado el sitio como se debe”.

Volante también se queja de que la Fiscalía llega sin el material necesario para hacer las búsquedas. “Desde el primer día hubo problemas con Fiscalía porque no trajo nada de herramienta, la Fiscalía de Desaparecidos, que está cargo del fiscal May (Gómez), no tiene carpa, no tiene cribas, no tiene botes. Está expensa a lo que nos da Comisión (de Búsqueda de la Ciudad de México), pero cuando ya hay hallazgos, le toca el trabajo a la fiscalía”.

N+ preguntó a la Fiscalía de la CDMX por qué dejan pasar hasta mes y medio para reanudar las jornadas de búsqueda en un lugar donde ya se encontraron restos óseos humanos y a qué se debe la falta de equipo y material, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Jornadas insuficientes y tardías

En otros casos de desaparecidos, la situación es mucho peor. La madre de Victoria Lizbeth Posadas Silva, desaparecida el 6 de marzo de 2021, en la colonia Primavera, alcaldía Tlalpan en la CDMX, cuando salió de trabajar y se dirigía a su casa, dice que para ella solo se ha desplegado una jornada de búsqueda y se hizo tres años después de la desaparición, el 9 y 10 de abril de este 2024, con serias deficiencias.

“Se tardaron mucho en darme la búsqueda, era un teléfono descompuesto entre instituciones y que no llegaban los oficios y que no llegaban y así me traían. Después cuando se hizo, estaba planeada para tres días y solo duró dos. No acudió ni la Guardia Nacional ni Zorros (grupo élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana) para darnos protección y apoyar en las labores, y ahora no hay fecha para que se haga una nueva búsqueda”, denuncia la señora, quien pide omitir su nombre.

Para muchas otras familias ni siquiera hay jornadas de rastreo forense en campo. Este medio solicitó, vía Transparencia, a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México información sobre cuántas de estas búsquedas se realizaron desde 2019 y hasta el 15 de marzo de 2024.

La Comisión respondió que solo tenía información desde los últimos dos meses de 2022, cuando se realizaron 12 acciones, entre prospección y búsquedas. En 2023 fueron 123 acciones y de enero al 15 de marzo de 2024 se llevan a cabo 24. Esto en una ciudad donde, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay 5 mil 297 personas en estas categorías.

