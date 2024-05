Ceci Flores, Madre Buscadora, Cuestiona Cerco de Seguridad en ‘Crematorio de Perros’ en CDMX

La activista y fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, cuestionó el cerco de seguridad que se encuentra en el "crematorio de perros", lugar donde había reportado el hallazgo de un presunto crematorio clandestino en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

A través de un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Ceci Flores comentó que se encontraba de nuevo en el lugar donde hace un mes hallaron un crematorio clandestino y señaló que había policías acordonando el área.

“Hace un mes encontramos un crematorio clandestino que las autoridades han tratado de desmentir y ocultar la verdad, pero al momento, y después de un mes, hay 18 policías acordonando el lugar, rodeando el área e impidiendo el lugar”, denunció Ceci Flores.

La fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora dijo que regresaron al lugar por petición de una mamá y que al llegar no las dejaron pasar, ya que está prohibido el acceso.

“Como pueden ver somos muchas madres las que estamos aquí, no estoy sola, hay muchas madres, hay medios de Estados Unidos que vinieron acompañarnos para que vean que nosotras no mentimos. ¿Qué verdad tratan de ocultar? Es algo que no se puede, no pueden desmentir lo que nosotras estamos tratando de hacer que es visibilizar la verdad que se vivió aquí, donde tuvieron que cremar cientos de perros para que ellos digan que esto es un crematorio de perros, sabemos que no es verdad", afirmó.

Ceci Flores lamentó enormemente “tener que estar sufriendo la apatía de la burocracia y la impunidad por parte de las autoridades”.

Estos elementos de seguridad que cumplen con su trabajo -lo entendemos- grabaron a cada persona, investigaron a cada persona y grabaron los carros y placas y tomaron los datos de cada uno.

La activista y fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora destacó que seguirán luchando para visibilizar lo que encontraron en el lugar, un presunto crematorio clandestino.

“No entendemos por qué tanta seguridad para este lugar, pero vamos a seguir luchando para visibilizar que lo que encontramos en este lugar, era un crematorio clandestino con restos humanos y no de animales. Esto nos comprueba una vez más la verdad que tratan de ocultar”, puntualizó.

Con información de N+

