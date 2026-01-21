Caen Dos Presuntas Integrantes de “Los Richies” Acusadas de Extorsión en Iztapalapa y Tláhuac

Policías capitalinos detuvieron a Marina y Dulce Bertha, señaladas como presuntas integrantes del grupo delictivo Los Richies, dedicado a la extorsión bajo la modalidad de cobro de piso, así como a la compra, venta y distribución de drogas en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

La acción policial se llevó a cabo mediante un operativo coordinado que incluyó el cateo de dos inmuebles localizados en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las autoridades, estas intervenciones fueron resultado de trabajos de investigación e inteligencia que permitieron identificar domicilios presuntamente utilizados para el resguardo y comercialización de narcóticos, además de servir como puntos de operación para actividades de extorsión contra comerciantes de la zona.

¿Qué encontraron en el predio cateado?

En el desarrollo de los cateos, los agentes aseguraron alrededor de 387 dosis de cocaína, aproximadamente 90 dosis de la misma sustancia en su modalidad de piedra, así como cerca de 357 dosis de mariguana y 650 gramos de esta droga a granel. También fueron decomisados tres teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte de las indagatorias en curso. Todo lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente para definir la situación jurídica de las detenidas.

Según las primeras indagatorias, Marina y Dulce Bertha estarían relacionadas con una célula criminal que operaba principalmente en Iztapalapa y Tláhuac, donde presuntamente exigía pagos periódicos a comerciantes a cambio de permitirles continuar con sus actividades, además de distribuir drogas en puntos específicos de ambas demarcaciones.

La SSC destacó que este operativo se enmarca en las acciones permanentes para combatir los delitos de alto impacto y debilitar a los grupos delictivos que operan en la capital, reiterando su compromiso de reforzar la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

