Muerte de Fotoperiodistas en Parque Bicentenario: Familia de Miguel Ángel Exige Avance del Caso

Familiares y amigos del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, quien murió junto con su compañera Berenice Giles mientras cubrían un evento musical en el Parque Bicentenario, se manifestaron hoy, 21 de enero de 2026, frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, ubicados en San Ángel, en la Ciudad de México.

Amparo impide la realización de la audiencia inicial

Los inconformes señalaron que el proceso lleva 98 días sin avanzar y colocaron un contador para exigir que una jueza resuelva el amparo que actualmente impide la realización de la audiencia inicial en contra de:

Tres empresas y ocho personas, acusadas del delito de homicidio culposo.

Cabe recordar que el accidente ocurrió en abril de 2025, cuando ambos jóvenes se encontraban realizando la cobertura del festival AXE ceremonia y una estructura les cayó encima.

