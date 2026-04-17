Inicio Ciudad de México Caen Tres Implicados en Balacera en Colonia Anáhuac; Suman Cinco Detenidos en la Miguel Hidalgo

Caen Tres Implicados en Balacera en Colonia Anáhuac; Suman Cinco Detenidos en la Miguel Hidalgo

|

N+

-

A los detenidos se les aseguró droga, armas de fuego y dos motocicletas, una de ellas sin placas de circulación

Detenidos por balacera en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo

Detenidos por balacera en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: X @PabloVazC

COMPARTE:

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a otros tres implicados en una balacera en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, ocurrida el pasado 15 de abril, donde una familia quedó atrapada en medio del fuego cruzado.

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó hoy 17 de abril de 2026, que durante patrullajes preventivos en dicha alcaldía se logró la captura de:

  • Santiago de Jesús ‘N’.
  • Ángel Iván ‘N’ .
  • Joaquín ‘N’

Video: Video: Captan Balacera en la Colonia Anáhuac en la Alcaldía Miguel Hidalgo en CDMX

Aseguran droga y armas a los detenidos

El secretario Vázquez Camacho informó que se trata de presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con la balacera en la calle Lago Zirahuén, en la colonia Anáhuac, a quienes les aseguraron: 

  • Bolsas con alrededor de un kilo y medio de aparente marihuana.
  • Dos armas de fuego cortas.
  • 16 cartuchos útiles
  • teléfonos celulares y dos motocicletas, una de ellas sin placas de circulación. 

Con estas tres detenciones suman cinco los detenidos vinculados a estos hechos. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar
 

Inseguridad en CDMXJusticia
Inicio Ciudad de México Caen tres implicados en balacera en colonia anahuac suman cinco detenidos en la miguel hidalgo