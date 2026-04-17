Caen Tres Implicados en Balacera en Colonia Anáhuac; Suman Cinco Detenidos en la Miguel Hidalgo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a otros tres implicados en una balacera en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, ocurrida el pasado 15 de abril, donde una familia quedó atrapada en medio del fuego cruzado.

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó hoy 17 de abril de 2026, que durante patrullajes preventivos en dicha alcaldía se logró la captura de:

Santiago de Jesús ‘N’.

Ángel Iván ‘N’ .

Joaquín ‘N’

Video: Video: Captan Balacera en la Colonia Anáhuac en la Alcaldía Miguel Hidalgo en CDMX

Aseguran droga y armas a los detenidos

El secretario Vázquez Camacho informó que se trata de presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con la balacera en la calle Lago Zirahuén, en la colonia Anáhuac, a quienes les aseguraron:

Bolsas con alrededor de un kilo y medio de aparente marihuana.

Dos armas de fuego cortas.

16 cartuchos útiles

teléfonos celulares y dos motocicletas, una de ellas sin placas de circulación.

#Importante | Resultado del reforzamiento de los patrullajes preventivos en @AlcaldiaMHmx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Santiago de Jesús "N", Ángel Iván "N" y Joaquín "N", presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con un reporte de disparos ocurrido el 15… pic.twitter.com/5wCUFICDuB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 17, 2026

Con estas tres detenciones suman cinco los detenidos vinculados a estos hechos. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

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Con información de N+

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