Detienen a Presunto Feminicida de Alma Elena, Hallada sin Via en Construcción en La Narvarte.

Antonio "N" fue detenido en el estado de Puebla por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Alma Elena Sánchez Marcelo, mujer hallada sin vida en una construcción en la Colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en agosto pasado.

El sujeto, supuesta pareja sentimental de la víctima, fue trasladado al Reclusorio Norte, luego de su certificación médica en la Coordinación Territorial 6 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La orden de arresto fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) la noche del 1 de octubre.

El supuesto feminicida fue llevado al centro penitenciario poco antes de las 22:00 horas para ser puesto a disposición del poder judicial y definir su situación jurídica.

Alma Elena viajó a CDMX para trabajar y terminó asesinada

Alma Elena Sánchez Marcelo de 30 años de edad, viajó desde Chiapas a la Ciudad de México para trabajar; sin embargo, su sueño de tener mejores ingresos se esfumó…desapareció y días después fue hallada muerta en una construcción ubicada en la colonia Narvarte en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer llegó a la CDMX el 15 de junio con la finalidad de conseguir un buen empleo; sin embargo, el 7 de agosto las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), recibieron la denuncia por su desaparición.

Luego de obtener el reporte, su ficha de búsqueda fue compartida por seres queridos y familiares para tratar de dar con su paradero. En el documento se describe a Alma Elena como con una estatura de 1.60 metros y con una cicatriz en el antebrazo derecho.

Otra de las características particulares de la joven, es que no tenía varios dedos de su mano izquierda, así como un tatuaje en la clavícula derecha.

Los elementos de la Policía de Investigación (PDI) comenzaron con las indagatorias para localizarla. Debido a que la familia de la víctima aseguró que temían por su integridad.

¿Cómo la encontraron?

Una vez que obtuvieron los primeros datos, los agentes revisaron las cámaras de la zona donde fue vista por última vez, es decir, en la colonia 10 de Mayo en la alcaldía Venustiano Carranza.

Por lo tanto, esas indagatorias los condujeron hasta una obra en construcción ubicada en la calle Zempoala 104 en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez. En dicho predio, se trabajaba para edificar varias viviendas a cargo del Instituto de la Vivienda (INVI).

Así que luego de obtener la orden de cateo, personal ministerial, policial y pericial llevaron a cabo una inspección en la obra.

Personal ministerial, policial y pericial llevó a cabo una inspección este jueves 14 de agosto en un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), ubicado en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, dijo Fiscalía CDMX

Con la colaboración de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en el lugar se detectó una zona de cemento de reciente creación que no estaba considerada en la construcción.

Por esta razón, realizaron labores para retirar el material y con apoyo de un binomio canino, hallaron el cuerpo de Alma Elena entre las paredes, el cual, presentaba diversas huellas de violencia.

Desde el hallazgo, familiares acusaron que el principal sospechoso era la pareja sentimental de Alma Elena, quien esta noche ya duerme en un centro carcelario.

