Choque en Aeropuerto LaGuardia: Aviones se Impactan a Baja Velocidad en Nueva York.

Dos aviones chocaron a baja velocidad mientras se desplazaban en una pista del Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, según reportes preliminares.

La colisión dejó al menos un herido, según ABC News, que citó reportes del audio del Control de Tráfico Aéreo.

El accidente causó que parte de un ala de una de las aeronaves se desprendiera, de acuerdo con informes iniciales.

ABC News indicó que el ala derecha de uno de los aviones se impactó con la nariz de la otra aeronave. Esto ocurrió minutos antes de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

"Una colisión a baja velocidad entre dos CRJ-900 de Endeavour Air esta tarde en Nueva York. #DL5155 estaba rodando para despegar, mientras que #DL5047 estaba rodando hacia la terminal", informó por su parte la plataforma Flightradar24.

Usuarios reportaron que el pico de uno de los aviones resultó abollado y el cristal terminó estrellado, según imágenes compartidas en X.

My @Delta plane just crashed into another plane on the LaGuardia tarmac pic.twitter.com/jxstbpT2Fr — Oren (@oren_juice) October 2, 2025

Al momento, autoridades del aeropuerto y las aerolíneas no han proporcionado más datos.

Historias recomendadas:

SRE Confirma Que 3 Mexicanos Fueron Interceptados por Israel a Bordo de Global Sumud Flotilla

Donald Trump se Compromete a Defender a Catar, Incluso con Fuerza Militar, tras Ataque de Israel

Lluvia Hoy en CDMX: Activan Doble Alerta por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías

ASJ