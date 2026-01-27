Inicio Ciudad de México CDMX Activa Nueva Alerta Amarilla por Frío: Alcaldías con Bajas Temperaturas Mañana 28 de Enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alerta por bajas temperaturas en la ciudad; conoce aquí recomendaciones para evitar afectaciones

Un hombre se protege de las bajas temperaturas en la CDMX en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¡Toma precauciones! El frío continuará en la Ciudad de México (CDMX) mañana 28 de enero de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en dos alcaldías.

Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío. ¡Toma nota!

Entérate

  • Este martes 27 de enero la temperatura mínima en la CDMX fue de 3 grados y se registró en la Estación Ecoguardas Ajusco, en Tlalpan.
  • Actualmente el país es afectado por la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 30.
  • El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el próximo ingreso del frente frío 31 el próximo jueves.
  • Ese mismo día se aproximará al país otro sistema frontal, el número 32 de la temporada.

Noticia relacionada: Termina la Tercera Tormenta Invernal, pero Llega el Nuevo Frente Frio 31 y Se Acerca Otro Más.

¿Dónde se activó alerta amarilla?

La SGIRPC activó la alerta en dos alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana:

  • Alerta amarilla: Tlalpan y Milpa Alta.

Y es que la dependencia previó que el termómetro registre entre 4 y 6 grados en esas zonas, entre las 01:00 y las 08:00 horas del miércoles 28 de enero.

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

  1. Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.
  2. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.
  3. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.
  4. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.
  5. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

