CDMX Activa Nueva Alerta Amarilla por Frío: Alcaldías con Bajas Temperaturas Mañana 28 de Enero
N+
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alerta por bajas temperaturas en la ciudad; conoce aquí recomendaciones para evitar afectaciones
COMPARTE:
¡Toma precauciones! El frío continuará en la Ciudad de México (CDMX) mañana 28 de enero de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en dos alcaldías.
Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío. ¡Toma nota!
Entérate
- Este martes 27 de enero la temperatura mínima en la CDMX fue de 3 grados y se registró en la Estación Ecoguardas Ajusco, en Tlalpan.
- Actualmente el país es afectado por la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 30.
- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el próximo ingreso del frente frío 31 el próximo jueves.
- Ese mismo día se aproximará al país otro sistema frontal, el número 32 de la temporada.
Noticia relacionada: Termina la Tercera Tormenta Invernal, pero Llega el Nuevo Frente Frio 31 y Se Acerca Otro Más.
¿Dónde se activó alerta amarilla?
La SGIRPC activó la alerta en dos alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana:
- Alerta amarilla: Tlalpan y Milpa Alta.
Y es que la dependencia previó que el termómetro registre entre 4 y 6 grados en esas zonas, entre las 01:00 y las 08:00 horas del miércoles 28 de enero.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del miércoles 28/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/V2QbEatw84— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 27, 2026
Los niveles de alerta
La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.
Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:
- Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.
- Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.
- Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.
- Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.
- Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.
Recomendaciones ante frío intenso en CDMX
La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿Por Qué el Peluche del "Caballo Triste" se Volvió Tan Popular en China?
- Estos Son los Riesgos a la Salud de Realizarse Tatuajes que Debes Conocer.
- Corea del Sur Confirma Que Recibió Carta de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre BTS.
Con información de N+.
spb