¿Cómo Estará el Clima Hoy en CDMX? A Esta Hora Bajará la Temperatura este Viernes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) alertó sobre un descenso de la temperatura hoy, 31 de octubre de 2025, por lo que instó a los habitantes a tomar precauciones para evitar afectaciones por el frío.

Aquí te informamos a qué hora bajará la temperatura en la capital mexicana, de acuerdo con los pronósticos de organismos capitalinos y nacionales.

Datos clave

Actualmente, el frente frío número 11 afecta al territorio nacional.

afecta al territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la masa de aire polar que generó ese sistema frontal modificará sus características térmicas al final de este viernes.

que generó ese sistema frontal modificará sus características térmicas al final de este viernes. Lo anterior permitirá un ascenso gradual de las temperaturas en gran parte de México.

en gran parte de México. Pero en tanto, continuará el ambiente frío con heladas matutinas en la Mesa del Norte, Centro y Oriente del país.

Video: Clima Hoy en México del 31 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: ¿Siguen Efectos del Frente Frío 11?

¿A qué hora bajará la temperatura en CDMX?

En su aviso de hoy, la SGIRPC informó que hoy no habrá condiciones para lluvias en la capital mexicana, pero que a partir de las 21:00 horas y en la madrugada se tendrá un descenso de temperaturas.

Asimismo, se pronosticaron vientos del norte y noreste de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas cercanas a 35 kilómetros por hora.

Ante ello, la dependencia emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa , de preferencia de algodón o lana.

, de preferencia de algodón o lana. Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

para proteger e hidratar la piel contra el frío. Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua ; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

más cercano. En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Los frentes fríos en México

De acuerdo con el pronóstico de frentes fríos, en la temporada 2025-2026 se registrará el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales, dos menos que la climatología (el promedio de los que se presentan).

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb