¿Cómo Fue el Accidente en 'Bajada del Diablo' en CDMX? Lesionado Narra el Choque de Camión

La casa afectada por un camión de refrescos que derrapó y chocó en la calle Paso Florentino, colonia La Mexicana, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), en la zona conocida como “Bajada del Diablo”, fue declarada como inhabitable.

A su paso, la unidad derribó postes y chocó con bolardos, autoridades confirmaron tres heridos, se trata del chofer y dos habitantes de una vivienda. Al parecer el accidente ocurrió debido al pavimento mojado, al peso y a la pendiente prolongada.

Víctima narra momento de accidente

Durante los hechos, dos adultos mayores que habitaban la vivienda resultaron lesionados, así narraró una de las víctimas lo sucedido.

El señor Roberto Ríos de 85 años, afectado por accidente, relató que se encontraba en la zona de la sala de la casa, junto con su hermana, viendo la televisión, cuando escucharon el fuerte estruendo.

Estábamos así sentados, cuando de repente oímos el golpe y luego ya después dijo y de repente que agarra y ya se nos vino encima la ventana, nos botó. A mí nomás me tiró pero ella sí se le cayó la ventana encima y le gritaba a mi hermana y mi hermana, la que vive enfrente, se acababa de ir.

El señor Roberto explicó que su sobrino fue quien llegó a auxiliarlos, sacandoles de entre los escombros.

Ya me sacaron aquí como pudieron, me sentaron aquí y ya empecé, tiembla y tiemble del susto.

Mientras que la señora María Teresa de 78 años también resultó con una lesión en la mano derecha. La vivienda marcada con el número 70 fue la más afectada con la barda dañada y cristales rotos.

