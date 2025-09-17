Así Puedes Solicitar la Beca IPN de 6,600 pesos: Requisitos y Detalles

¿Tienes alguna dificultad para continuar con tus estudios? El Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrió su convocatoria para la Beca Institucional 2025-2026, correspondiente a este nuevo periodo escolar.

Por medio de este programa, las autoridades educativas buscan impulsar la permanencia estudiantil, la conclusión de estudios y la continuidad académica. La ayuda económica está dirigida a estudiantes de nivel medio superior y de universidad.

¿Quiénes pueden solicitar la beca del IPN?

La Beca Institucional está dirigida para las y los estudiantes que están inscritos en programas mixtos, no escolarizados y escolarizados del IPN. E requisito principal es que los solicitantes sean regulares, es decir, que no tengan materias reprobadas ni rezago académico.

Monto de la Beca Institucional IPN 2025-2026

El beneficio económico se entrega por única ocasión durante todo el periodo escolar 2026-1.

El monto para Nivel medio superior: 5 mil 700 pesos

Nivel superior: 6 mil 600 pesos

El depósito se realiza directamente a la cuenta bancaria del becario, la cual debe estar activa y habilitada para transferencias electrónicas.

Requisitos para acceder a la beca

Los requisitos que deben cumplir son los siguientes:

Contar con un promedio mínimo general de 7.0.

Estar inscritos en el IPN en cualquiera de sus modalidades educativas.

Presentar el certificado de estudios del nivel anterior en caso de ser de nuevo ingreso o de haber cambiado de programa académico.

La solicitud de registro se realiza en línea mediante el Sistema Informático de Becas (SIBec), donde se generan el acuse de solicitud y la carta compromiso, indispensables para formalizar el trámite. Los estudiantes deberán adjuntar la documentación que acredite su historial académico y promedio general en caso de que la institución lo solicite.

