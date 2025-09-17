Inicio Ciudad de México Así Puedes Solicitar la Beca IPN de 6,600 pesos: Requisitos y Detalles

Así Puedes Solicitar la Beca IPN de 6,600 pesos: Requisitos y Detalles

¿Necesitas ayuda para continuar con tus estudios? El IPN lanzó una beca para estudiantes; checa cómo solicitar el apoyo económico de 6,600 pesos

Puerta vino con letras que dicen IPN.

El IPN lanzó su convocatoria para la Beca Institucional. Foto: Cuartoscuro

¿Tienes alguna dificultad para continuar con tus estudios? El Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrió su convocatoria para la Beca Institucional 2025-2026, correspondiente a este nuevo periodo escolar.

Por medio de este programa, las autoridades educativas buscan impulsar la permanencia estudiantil, la conclusión de estudios y la continuidad académica. La ayuda económica está dirigida a estudiantes de nivel medio superior y de universidad.

¿Quiénes pueden solicitar la beca del IPN?

La Beca Institucional está dirigida para las y los estudiantes que están inscritos en programas mixtos, no escolarizados y escolarizados del IPN. E requisito principal es que los solicitantes sean regulares, es decir, que no tengan materias reprobadas ni rezago académico. 

Monto de la Beca Institucional IPN 2025-2026

  • El beneficio económico se entrega por única ocasión durante todo el periodo escolar 2026-1.
  • El monto para Nivel medio superior: 5 mil 700 pesos
  • Nivel superior: 6 mil 600 pesos
  • El depósito se realiza directamente a la cuenta bancaria del becario, la cual debe estar activa y habilitada para transferencias electrónicas.

Requisitos para acceder a la beca

Los requisitos que deben cumplir son los siguientes:

  • Contar con un promedio mínimo general de 7.0.
  • Estar inscritos en el IPN en cualquiera de sus modalidades educativas.
  • Presentar el certificado de estudios del nivel anterior en caso de ser de nuevo ingreso o de haber cambiado de programa académico.

La solicitud de registro se realiza en línea mediante el Sistema Informático de Becas (SIBec), donde se generan el acuse de solicitud y la carta compromiso, indispensables para formalizar el trámite. Los estudiantes deberán adjuntar la documentación que acredite su historial académico y promedio general en caso de que la institución lo solicite.

