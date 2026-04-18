Concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX En Vivo: Transmisión del Evento Hoy

El tenor italiano Andrea Bocelli ofrece hoy, sábado 18 de abril un concierto gratuito en el corazón de la capital mexicana, como parte de la agenda cultural de la ciudad. La presentación se lleva a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los recintos públicos más emblemáticos del país.

El evento reunirá a figuras destacadas de la música nacional e internacional. Entre los invitados especiales se encuentran Los Ángeles Azules, originarios de Iztapalapa y referentes de la cumbia mexicana, así como Ximena Sariñana, reconocida por su estilo pop alternativo.

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Calles cerradas y alternativas viales

Debido al montaje del escenario y al desarrollo del evento, diversas calles del Centro Histórico permanecerán cerradas. Entre las principales vialidades afectadas se encuentran Avenida 20 de Noviembre, Pino Suárez, Plaza de la Constitución, 5 de Mayo y Avenida Juárez, por lo que autoridades capitalinas piden tomar precauciones.

Como alternativas viales, se sugiere utilizar José María Izazaga, Dr. Río de la Loza, Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente. Asimismo, otras opciones incluyen Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec, Dr. Claudio Bernard y Lorenzo Boturini, con el fin de facilitar la movilidad en la zona y evitar congestionamientos.

Transmisión del Concierto en VIVO