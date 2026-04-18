Un Balonazo en La Cara: El Accidente que Dejó Sin Vista a Andrea Bocelli

El tenor italiano Andrea Bocelli, reconocido como una de las voces más importantes de la música clásica, perdió la vista por completo a los 12 años, tras un accidente que marcó su vida para siempre.

Bocelli nació en 1958 con glaucoma congénito, una enfermedad ocular que afecta el nervio óptico y que deterioró su visión desde la infancia. De acuerdo con el documental Andrea Bocelli: Because I Believe, su condición fue tratada desde temprana edad con múltiples intervenciones quirúrgicas. Su hermano Alberto recuerda que Andrea fue sometido a 13 operaciones en Turín antes de cumplir los cuatro años, una experiencia que describió como sumamente dolorosa y difícil.

A los siete años, debido a sus problemas visuales, fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual, ya que ninguna escuela local podía atender sus necesidades. Esta etapa estuvo marcada por la distancia de su familia y un entorno estricto que el propio cantante ha descrito como el momento más complicado de su infancia.

Andrea Bocelli Se Presentará en el Zócalo

"Cuando cayó la oscuridad"

El episodio definitivo ocurrió cuando tenía 12 años, según se narra en el documental Andrea Bocelli: Because I Believe. El propio Andrea Bocelli recuerda que, durante un partido de fútbol en el internado, fue asignado como portero por primera y única vez. Un fuerte impacto del balón en el rostro le provocó una hemorragia que terminó por causarle la pérdida total de la visión. “El resto es historia”, resume el artista.

El testimonio se complementa con la voz de su hermano, quien subraya ese momento como un punto de quiebre definitivo: “Ahí fue cuando cayó la oscuridad”.

Medios como People han retomado este relato, destacando cómo, pese a la adversidad, Bocelli convirtió su experiencia en una fuente de inspiración. Su historia se mantiene como un referente de resiliencia, talento y superación con impacto a nivel mundial.

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