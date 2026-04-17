¿A Qué Hora es el Concierto de Andrea Bocelli en Zócalo CDMX Mañana? Estarán Los Ángeles Azules

Se espera lleno para presenciar el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX y si no te quieres perder el show, acá te decimos a qué hora inicia el evento en vivo este sábado 18 de abril 2026, pues también van a estar Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana como artistas invitados.

Para que no te pierdas ningún detalle de esta esperada actuación, en una nota ya te dijimos del evento en el Zócalo y quién va a estar este 18 de abril 2026. De igual forma te contamos de la zona de Fan Fest que se va a instalar en la plancha de la Plaza de la Constitución durante el Mundial 2026 y si habrá venta de alcohol.

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¿A qué hora es el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX este 18 de abril 2026?

El concierto de Andrea Bocelli dará inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 18 de abril. El evento forma parte de la gira mundial del tenor italiano por el 30 aniversario de Romanza, el primer álbum recopilatorio que lanzó el cantante.

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El concierto CDMX en el Zócalo capitalino también va a contar con la participación especial de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana. Aún se desconoce si se presentarán en solitario o entonarán alguna melodía en conjunto con Bocelli.

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¿Cuánto durará el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

Por ahora se desconoce la duración exacta que va a tener el evento en el Zócalo CDMX, pero se espera que la actuación de Andrea Bocelli junto con Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana dure alrededor de dos horas, por lo que podría terminar a las 21:00 horas de la noche del 18 de abril 2026.

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Si quieres presenciar el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo en vivo este sábado 18 de abril 2026, te recordamos que la mejor forma de llegar a la explanada del Centro Histórico es usando el Metro CDMX, solo ten en cuenta que la estación Zócalo/Tenochtitlán podría estar cerrada, pero Allende y Bellas Artes es posible que tengan servicio.

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