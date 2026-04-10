¿Habrá Venta de Alcohol en FIFA Fan Fest 2026? Esta Bebida se Podrá Comprar en el Zócalo CDMX

La duda en torno a si habrá venta de alcohol o cerveza en los eventos FIFA Fan Fest que se realizarán en México por el Mundial de Futbol 2026 se resolvió hoy 10 de abril 2026.

Cabe recordar que el Mundial de Futbol de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, dijo que habrá tres FIFA Fan Fest:

Zócalo de la CDMX

Parque Fundidora en Nuevo León

Plan Liberación en Jalisco

"El tema del consumo de alcohol, en el fan fest del zócalo CDMX, no se venderá alcohol. Solo se venderá cerveza cero", dijo Cuevas

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