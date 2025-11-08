¿Quién Es Katia Itzel García, Nominada a Mejor Árbitra de Fútbol? Aquí su Perfil

El arbitraje mexicano recibe un reconocimiento pues la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) anunció a las candidatas al Premio a Mejor Árbitra de Fútbol. La silbante mexicana Katia Itzel García figura entre las 20 nominadas a recibir este galardón.

La IFFHS entrega estos premios desde 1987. Un jurado compuesto por integrantes del instituto, que pertenecen a 120 países, realiza la votación. Este proceso busca reconocer a las figuras con mejor desempeño en el deporte.

Los resultados de la votación se harán públicos después del 10 de diciembre de 2025.

¿Quién es Katia Itzel García y por qué está nominada a mejor árbitra?

Katia Itzel García obtuvo su nominación gracias a su trayectoria llena de logros importantes:

Gafete FIFA: Recibió el gafete FIFA en 2019. Este documento le permite participar en torneos de nivel internacional.

Premio Nacional del Deporte: Ganó este galardón en 2024. Este premio representa uno de los reconocimientos máximos en México para figuras del deporte.

Juegos Olímpicos: Participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto confirma su presencia en competencias de élite.

Además, la árbitra mexicana ha dirigido partidos en diversos torneos. Su labor abarca ligas nacionales y copas internacionales:

Liga MX: Arbitró en la Liga MX Varonil y en la Liga MX Femenil, incluyendo partidos de finales de la Liga MX Femenil.

Mundiales Juveniles: Dirigió encuentros en mundiales juveniles, tanto en la rama femenil como en la varonil.

Torneos de Concacaf: Participó en torneos organizados por la Concacaf, en ambas categorías.

Copa Mundial Femenina: Arbitró partidos en la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023. Este evento figura entre los más prestigiosos del fútbol femenino.

Con todo ese listado de destacadas participaciones se espera que la mexicana obtenga el reconocimiento a Mejor Árbitra de Fútbol.

CH