Festival en Campo Marte por Mundial 2026: Todo lo Que Habrá en ‘México de Mis Sabores’

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y por tercera ocasión, nuestro país será la sede de la Copa del Mundo. En el marco del torneo de futbol mas importante a nivel internacional, el Gobierno de México presentó el fan fest que habrá en Campo Marte, con el festival ‘Mexico de Mis Sabores’ y en N+, te damos todos los detalles sobre el evento gastronómico, turístico, cultural y social, una experiencia que no te puedes perder.

¿Qué es ‘México de Mis Sabores’?

‘México de Mis Sabores’ es un festival gastronómico que forma parte del Mundial Social 2026, una iniciativa del Gobierno de México en el marco de la Copa del Mundo de la FIFA, con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

El festival ‘México de Mis Sabores’ contará con actividades musicales, culturales y sociales, en el Campo Marte de la Ciudad de México.

La oferta gastronómica será muy amplia y semanal, que contará con la participación de cocineras tradicionales y chefs invitados de todo México, quienes ofrecerán más de 200 servicios diarios.

Y para que disfrutes de los antojitos más deliciosos, el festival contará con el espacio denominado El Itacate, donde podrás degustar tacos, tamales, tostadas y quesadillas, entre otros platillos mexicanos.

Video: Fan Fest ‘Campo Marte 2026’: Así Será el Festival del Mundial con Deporte, Música, Comida y Más

Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, indicó que el evento reunirá a los 32 estados de la República mexicana, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en el Campo Marte, ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX).

Destacó que el evento, denominado México de Mis Sabores, forma parte de la estrategia para aprovechar el flujo de visitantes durante el Mundial 2026.

México de Mis Sabores contará con espectáculos en vivo, lucha libre y una mega pantalla para ver los partidos de futbol.

Se espera una asistencia de hasta 10 mil personas en los días de alta demanda.

El precio de los boletos va desde los 400 pesos.

#ComunicadoSectur 📣



“México de Mis Sabores” llegará a Campo Marte como eje gastronómico del #MundialSocial2026. 🙌🏼🤩



El festival gastronómico “México de Mis Sabores” formará parte del Mundial Social 2026 como una

plataforma de activación turística, cultural y social. Se… pic.twitter.com/fyN0kxkDRk — SECTUR México (@SECTUR_mx) April 9, 2026

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Mapa del Campo Marte

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Con información de N+.

RMT