Boletos para Tini Stoessel en México 2026: ¿Cuándo es la Venta y en Qué Ciudades Dará Concierto?

La espera ha terminado para los fans de "La Triple T". Tini Stoessel ha hecho oficial su regreso a tierras mexicanas como parte de su ambiciosa gira FUTTTURA World Tour 2026, posicionándose desde ya como uno de los eventos pop más relevantes del año.

Con una producción de gran formato que promete un recorrido por sus mayores hits y su evolución musical más reciente, la cantante argentina encenderá los escenarios de las tres ciudades principales del país.

Calendario de fechas en México

La gira por territorio azteca se llevará a cabo durante la primera semana de septiembre en los siguientes recintos:

2 de septiembre: Arena Guadalajara (Guadalajara, Jalisco).

4 de septiembre: Arena CDMX (Ciudad de México).

7 de septiembre: Arena Monterrey (Monterrey, Nuevo León).

¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

A diferencia de otros eventos, la venta se abrirá de forma directa para todos los fans sin necesidad de preventas bancarias exclusivas:

Venta General: Inicia el miércoles 22 de abril.

Horario: A partir de las 11:00 hrs (tiempo del centro de México).

Plataforma: Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos y en los puntos de venta oficiales de cada recinto.

El FUTTTURA World Tour llega precedido de una enorme expectativa internacional. Según el equipo de la artista, el espectáculo contará con una puesta en escena de vanguardia que busca consolidar el estatus de TINI como un ícono global del pop latino.

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