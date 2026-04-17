¿Vas al Concierto de Bocelli con Los Ángeles Azules en Zócalo CDMX? Así Estará el Clima Mañana

Ya está todo listo para el concierto gratis de Andrea Bocelli con Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, en el Zócalo de la Ciudad de México, una experiencia que no te puedes perder. Si vas a ir al gran evento, ve bien preparado, pues el clima de la CDMX cambia constantemente; aquí te decimos cuál es el pronóstico del tiempo para mañana, 18 de abril de 2026, en la capital del país.

Concierto de Andrea Bocelli en Zócalo CDMX

El tenor italiano Andrea Bocelli regresa a México para dar un concierto gratuito en el Zócalo de CDMX, donde tendrá como invitados especiales a Los Ángeles Azules y a Ximena Sariñana, en lo que promete ser una noche inolvidable.

El concierto será este sábado, 18 de abril de 2026, a las 19:00 horas, en la plancha del Zócalo capitalino.

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¿Cómo va a estar el clima mañana en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 45 entró a la zona norte de la República mexicana y, asociado a una masa de aire polar, generará bajas temperaturas, sin embargo, no representa riesgo para la Ciudad de México, donde el clima será diferente.

Actualmente, la Ciudad de México atraviesa por una ola de calor, que de acuerdo con el pronostico del tiempo, podría superar los 30 grados centígrados.

Toma tus precauciones, pues el Gobierno de la CDMX lanzó una alerta por la ola de calor, con temperaturas de entre 26 y 31 grados centígrados, del 17 al 19 de abril de 2026.

En tanto, la Secretaría de gestión Integral de Riesgos y protección Civil (SGIRPC) informó que este sábado, “se prevé aumento en las temperaturas máximas con ambiente muy caluroso”.

Además, se prevén lluvias ligeras, por lo que te recomendamos ir al concierto de Andrea Bocelli bien preparado, para que disfrutes del show sin contratiempo.

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Con información de N+.

RMT