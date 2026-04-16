¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 18 de Abril 2026? Estos Artistas Darán Concierto Gratis

Este fin de semana la música va a garantizar un espectáculo sin precedentes en la capital, y si aún no sabes qué evento hay en el Zócalo CDMX el sábado 18 de abril 2026, acá te damos todos los detalles concierto y qué artistas se van a presentar gratis en la explanada del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El Zócalo CDMX alberga muchos eventos culturales y uno que está por llenar la plancha de la Plaza de la Constitución es la presentación de 31 Minutos, por eso en una nota ya te dijimos cuándo es y a qué hora dará inicio el show para niños y niñas.

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¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el sábado 18 de abril?

El evento que hay es el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, el cual forma parte de su gira mundial por el 30 Aniversario de Romanza, el primer álbum recopilatorio que lanzó el tenor italiano.

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El concierto dará inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 18 de abril y se espera que tenga una duración de dos horas aproximadamente, ya que además de Bocelli, se confirmó la presencia de varias artistas reconocidos.

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¿Qué artistas darán concierto en el Zócalo el 18 de abril 2026?

Si estás interesado en asistir a histórico concierto que habrá en la plancha del Centro Histórico CDMX, acá te dejamos la lista completa de artistas que se presentarán gratis y que prometen llenar el recinto de la capital del país con sus presentaciones especiales:

Andrea Bocelli.

Los Ángeles Azules.

Ximena Sariñana.

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Se espera que tanto Ximena Sariñana como Los Ángeles Azules se presenten en el Zócalo para entonar junto a Andres Bocelli algunas melodías. Y para que llegues bien al concierto, te recordamos que la más fácil de llegar y salir del Centro Histórico es en el Metro CDMX.

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