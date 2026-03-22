¿Hay Hoy No Circula y Contingencia este Domingo 22 de Marzo de 2026?: Esto Es lo que Aplica

Luego de que en semanas recientes los niveles de ozono obligaran a las autoridades a activar restricciones extraordinarias por contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), surgen dudas entre los automovilistas sobre si hay contingencia ambiental y si se aplica el programa Hoy No Circula en domingo.

Ante las dudas sobre si hoy domingo 22 de marzo de 2026 se mantendrán las actividades al aire libre y los planes de descanso, aquí te presentamos el reporte oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Video: CDMX Suma más de 100 Contingencias Ambientales desde 1988: Principales Contaminantes

Noticia relacionada: ¿Cómo Saber si Hay Condonación de Adeudos de Agua en CDMX? Guía para Obtener el Beneficio

¿Qué autos no circulan hoy domingo 22 de marzo?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula, este domingo no se aplican restricciones vehiculares. Al no haberse activado ninguna fase de contingencia ambiental atmosférica, la circulación es libre para todos los vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto significa que pueden transitar sin riesgo de multas:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Vehículos con Holograma 1 y 2.

Autos con cualquier color de engomado o terminación de placa.

Vehículos foráneos y motocicletas.

En pocas palabras, este domingo 22 de marzo no hay restricciones de circulación para ningún vehículo.

¿Cómo está la calidad del aire este domingo 22 de marzo de 2026?

Las autoridades monitorean los niveles de contaminantes y para este domingo, los pronósticos de viento de hasta 50 km/h han favorecido la dispersión de partículas.

De esta manera se mantiene la calidad del aire entre "Buena" y "Aceptable", lo que permite realizar actividades recreativas sin restricciones.

El programa Hoy No Circula se reactivará de manera habitual mañana lunes 23 de marzo, y aplicará para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y hologramas de verificación 1 y 2.

Historias relacionadas:

CH

