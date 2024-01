Crece Desesperación Tras Caída de Dovela en Álvaro Obregón

En la Ciudad de México, entre habitantes y comerciantes de la colonia Campo Deportivo Revolución, en la alcaldía Alvaro Obregón, aumenta el descontento, pues la dovela de 90 toneladas de peso que cayó el pasado martes sigue a mitad de la calle.

Video: Dovela del Tren Interurbano que Cayó Hace Cuatro Días, Sigue sin ser Retirada

Gilberto Hernandez, vecino de calle Minas de Arena:

Carros y todo no podemos entrar. Según dijeron que lo iban a retirar pronto y hasta el momento no han hecho nada, vinieron y lo encerraron nada más. Según había quedado el encargado de la obra que vino, que en dos días máximo iba a quedar, que se iba a dejar el paso normal, pero no han hecho nada

Andres Cruz, vecino calle Minas de Arena:

No sé cuándo lo van a quitar ya lo taparon y así menos que lo tapen rápido a ver qué, nos afecta sí, no ha pasado el carro de la basura. Ojalá que dejen por lo menos el pedazo, así para poder meter los carros, tenemos los carros nosotros hasta allá, los que trabaja uno los que tienen su negocito pues no hay nada, aparte de eso y el polvo no se puede

Edwin es encargado de una tienda ubicada en la calle Minas de Arena, donde cayó la dovela, asegura que los productos están escaseando, pues los proveedores no pueden pasar a surtir.

Edwin, comerciante:

El producto de cremería. Lo que es crema, jamón, ya no tengo porque no hay cómo pasar. Hay unos que pasan caminando, pero él dice no voy a pasar hasta que muevan eso. Muchos cerraron para no perder el tiempo, porque dicen no hay gente, no hay ventas

Muchos comercios cerraron y otros han perdido más de la mitad de las ventas.

Edwin, comerciante:

No se mueve, no tienen ni para cuándo se mueva, la usa no hay para cuándo. Yo creo que (la venta ha bajado) un 60%, no hay gente, los proveedores no pueden pasar, no los dejan pasar si está cada vez peor

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que siguen a la espera de la maquinaria que retirará la dovela.

María Guadalupe Guevara, vecina de Minas de Arena:

Pues sí nos afecta bastante, porque nuestro diario caminar aquí tenemos que salir, pero nadie nos ha dicho nada

Ulises, vecino de Minas de Arena:

Sí, afecta bastante porque no puedes acceder con el auto. Todos en sentido contrario, en las mañanas es un caos

En la zona de obras, continúa la grúa accidentada y los vehículos destruidos por la dovela.

Los propietarios de la camioneta destrozada señalan que aún no les pagan el vehículo.

