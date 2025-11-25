Acuden Mil Personas a Marcha 25N por Eliminación de Violencia contra Mujeres en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que mil personas asistieron a la marcha del 25N, que partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo capitalino en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y concluyó con saldo blanco.

La movilización reunió a colectivas feministas, familiares de víctimas y mujeres que exigieron justicia, seguridad y políticas públicas más efectivas para enfrentar la violencia de género.

Marchas 25N Hoy: Cientos de Mujeres Avanzan hacia el Centro de Oaxaca

La marcha se llevó a cabo este 25 de noviembre y tuvo una duración aproximada de cuatro horas, avanzando por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

A lo largo del recorrido, las participantes entonaron consignas, portaron pancartas y realizaron intervenciones visuales para visibilizar los distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres en el país.

Para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás personas usuarias de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, su personal y sus clientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo de protección y contención con 600 mujeres policías que dieron acompañamiento a la distancia y portaron su equipo de protección personal.

Además, los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó los cierres y desvíos a la circulación vehicular durante el paso de los contingentes en las vialidades afectadas.

Manifestantes realizan pintas sobre vallas

Algunas manifestantes realizaron pintas sobre las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional, como parte de sus expresiones de protesta. Pese a estos actos, las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco, sin incidentes mayores ni enfrentamientos.

Manifestantes hacen pintas sobre vallas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

