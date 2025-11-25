Cae Banda de Presuntas Desplazadoras de Tarjetas Bancarias en Ecatepec, Edomex: Así Operaban

Una banda de presuntas desplazadoras de tarjetas bancarias fue desarticulada en el municipio de Ecatepec, Estado de México; así las detuvieron.

De acuerdo con la Policía Municipal, la aprehensión de cuatro mujeres fue posible gracias a los trabajos coordinados con elementos de la Secretaría de Marina, ante la detección de personas que engañaban a víctimas para asaltarlas.

Asimismo, indicaron que las sospechosas fueron presentadas al Ministerio Público de San Agustín por su probable participación en el delito de posesión indebida de tarjetas para el pago de bienes y servicios.

Las presuntas desplazadoras de tarjetas fueron identificadas como:

Mía Yasire “N”, de 21 años

“N”, de 21 años Melany Paola “N”, de 23 años

“N”, de 23 años Getsemaní Sinay “N”, de 28 años

“N”, de 28 años Yobana Yazarela “N”, de 22 años

Durante una revisión se les halló al menos cinco tarjetas bancarias de instituciones financieras como HSBC, Citibanamex y Banco del Bienestar, de las cuales no pudieron acreditar su propiedad. Pero, ¿cómo operaban y elegían a sus víctimas?

¿Cómo operan las desplazadoras de tarjetas bancarias en Edomex?

De acuerdo con las autoridades, las personas que se dedican a cometer este delito y que comúnmente se les conoce como desplazadoras de tarjetas, eligen a sus víctimas desde que se encuentran en los cajeros ubicados en plazas comerciales.

Fue precisamente durante una de sus “maniobras” que las mujeres antes mencionadas, fueron detenidas en el centro comercial Multiplaza Aragón, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Las autoridades fueron alertadas cuando una adulta mayor salió de un cajero gritando a las sospechosas y argumentando que minutos antes le habían robado su tarjeta.

Ante esta situación, los policías acudieron a verificar la situación y comenzaron con averiguaciones preliminares. La víctima narró que acudió al cajero y al momento de retirar su efectivo y la tarjeta, se le acercaron tres mujeres.

Ellas la abordaron supuestamente para “ayudarla”, ya que según “su sesión estaba abierta”, por lo que era necesario volver a ingresar la tarjeta. Pero en ese momento aprovecharon la distracción para intercambiar su plástico bancario por otro distinto.

Al darse cuenta de que no coincidía su información con la de la tarjeta que le cambiaron, la adulta mayor de inmediato solicitó auxilio.

Hasta el momento se desconoce la situación jurídica de las mujeres señaladas como desplazadoras de tarjetas, así como si posibles víctimas realizarán denuncias correspondientes.

