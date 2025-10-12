¿Cuánto me Puede Prestar el Gobierno para Comprar un Taxi Nuevo? Estos son los Requisitos

Las personas que busquen tener un taxi nuevo podrán adquirirlo con el apoyo del gobierno, así que si eres uno de ellos, te decimos cómo lo puedes hacer.

El "Programa de Sustitución de Taxis 2025", es una iniciativa que busca modernizar el servicio de transporte público individual, el cual fue lanzado por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México (Semovi).

Este programa de sustitución de taxis ofrece apoyos económicos y financiamiento para que los concesionarios sustituyan las unidades obsoletas por vehículos nuevos, más seguros y que contaminen menos.

¿Cuáles son los beneficios del Programa de Sustitución de Taxis 2025?

Y es que según la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, los taxis deben renovarse cada 10 años.

En ese sentido, para apoyar a los concesionarios, el 29 de septiembre pasado el "Programa de Sustitución de Taxis 2025" fue publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, y con él la Semovi puso en marcha el esquema de incentivos con el objetivo de renovar el parque vehicular.

Con el programa se puede otorgar un bono de chatarrización de $120 mil pesos para la compra de un vehículo nuevo y $20 mil pesos extras si la unidad cuenta con accesibilidad universal.

Los beneficiarios además pueden acceder a créditos automotrices con tasas preferenciales, los cuales son otorgados por instituciones respaldadas por Nacional Financiera, S.N.C., (NAFIN) siempre y cuando obtengan una evaluación crediticia a su favor.

¿Cómo puedo acceder al Programa de Sustitución de Taxis 2025?

Para ser candidato al Programa de Sustitución de Taxis 2025, debes cumplir con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a dos meses.

Comprobante de titularidad de la concesión.

Factura original del vehículo.

Tarjeta de circulación.

Estar al corriente en pagos de revista y tenencias.

Tres fotografías del vehículo a sustituir.

Las solicitudes para el Programa de Sustitución de Taxis 2025 estarán abiertas hasta el 3 de noviembre de 2025 en el portal de Semovi aquí.

Así que aún estás a tiempo de hacer la solicitud para estrenar un taxi.

