Denuncia Violencia de Género desde tu Celular en CDMX: Así Funciona App Mi Policía

¿Conoces la aplicación móvil “Mi Policía” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de Mexico? Se trata de una herramienta digital en la que ahora también se podrá denunciar violencia de género, así como recibir apoyo especializado.

En un comunicado, la SSC dio a conocer que actualizó la app institucional e implementó un botón de contacto directo a la Unidad Especializada de Género.

Lo anterior con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención y acompañamiento a víctimas de violencia por razones de género.

¿Cómo funciona la aplicación?

A través de la app “Mi Policía”, la ciudadanía puede ubicar los botones de auxilio, comunicarse de forma inmediata al 911 o al *765, así como recibir orientación y apoyo especializado ante situaciones de violencia familiar o de género.

De acuerdo con la SSC, la Unidad Especializada de Género brinda atención y acompañamiento a víctimas, además de asesoría técnica e intervención operativa en casos que requieran una actuación policial con perspectiva de género, evitando prácticas que puedan revictimizar y priorizando la protección de la integridad de la persona afectada.

Noticia relacionada: Mi Policía: Cómo Funciona la App de la SSC de CDMX.

Botón para denunciar violencia de género

Al explicar la actualización de la app, la policía capitalina detalló que ahora hay un nuevo botón, que es un moño color morado.

Al presionarlo, se explica a los usuarios qué se considera violencia de género:

Cuando se comete un acto en contra de las mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas de la comunidad LGBT.

Si hay violencias sexuales como acoso, abuso, violación o trata de personas, violencia familiar, violencia contra la intimidad sexual, violencia con ácidos, violencia feminicida o transfeminicida.

Si existe una relación de noviazgo, de pareja, sexoafectiva o de parentesco.

Si hay antecedentes de violencia física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica y vicaria

La SSC agregó que el botón facilita el acceso a servicios y pone a disposición de la ciudadanía canales directos para solicitar apoyo, orientación o acompañamiento.

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