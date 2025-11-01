VIDEOS: Desde el Aire, Así Fue el Desfile Día de Muertos 2025 en CDMX

Este sábado 1 de noviembre de 2025, la Ciudad de México se vistió de color, música y tradición con la realización del Gran Desfile de Día de Muertos, uno de los eventos más esperados del año.

Desde el aire, N+ captó imágenes del recorrido en donde miles de personas presenciaron el espectáculo de carros alegóricos, catrinas gigantes y comparsas que avanzaron por las principales avenidas capitalinas.

El desfile comenzó en punto de las 14:00 horas en la Puerta de los Leones de Chapultepec y siguió su ruta habitual a lo largo de Paseo de la Reforma, pasando por puntos emblemáticos como la Estela de Luz, el Ángel de la Independencia y Bellas Artes, hasta llegar al Zócalo capitalino, completando un trayecto aproximado de 8 kilómetros.

Así se ve desde el aire el avance del Desfile de Día de Muertos que se realiza este sábado sobre Paseo de la Reforma, en la CDMX.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/ru9Q0TKqOr — NMás (@nmas) November 1, 2025

¿Cuántos participaron en el desfile?

De acuerdo con las autoridades, más de 7 mil participantes dieron vida a esta edición, que incluyó carrozas monumentales, marionetas gigantes, agrupaciones musicales, contingentes comunitarios y representaciones culturales de diversas regiones del país. Cada segmento del desfile rindió homenaje a los elementos más representativos de las tradiciones mexicanas: las flores de cempasúchil, las calaveras, los altares y la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos.

Grabaciones aéreas ofrecieron una perspectiva única del evento: una marea de color y movimiento recorriendo el corazón de la capital, entre el aplauso y entusiasmo de miles de asistentes que se congregaron desde temprano para obtener un buen lugar.

Así se ven desde el aire algunos de los carros alegóricos que recorren el Desfile de Día de Muertos en la CDMX.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/temJsVhTBY — NMás (@nmas) November 1, 2025

Asisten más de un millón 450 mil personas al Desfiles por Día de Muertos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio del desfile desde Chapultepec, destacando que esta celebración “une a la ciudad en torno a sus raíces y tradiciones”. Además, hizo un reconocimiento a los artistas, voluntarios y colectivos que participaron en la organización.

Tras finalizar el evento, la mandataria capitalina, aseguró que esta edición reunió a más de un millón 450 mil personas, donde señaló que las celebraciones por estas fechas son una tradición que ha sobrevivido a lo largo de los siglos, la cual nació del amor hacia quienes nos dieron vida y nos acompañan más allá del tiempo.

