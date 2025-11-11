Detienen a Dos del Grupo Anti-Unión Tepito en la Colonia Morelos, CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, a dos miembros del grupo delictivo Anti-Unión Tepito, mientras contaban paquetes de plástico cerrados al vacío.

Se trata de Luis Miguel “N”, de 35 años de edad, y Jesús Alberto “N”, de 30 años, quien además cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario por el delito de robo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que los sujetos fueron aprehendidos en posesión de casi 100 kilos de posible mariguana y un kilo de cristal.

Detención en la colonia Morelos

La detención ocurrió en la colonia Morelos cuando policías capitalinos realizaban labores de seguridad y observaron a los dos sujetos en el área común de una vecindad, contando paquetes de plástico cerrados al vacío.

Para descartar un probable hecho delictivo, los uniformados realizaron una revisión de seguridad, en la cual hallaron una bolsa con aproximadamente un kilogramo de lo que pudiera ser la droga conocida como cristal.

Así como 92 bolsas cerradas al vacío con alrededor de un kilogramo de aparente marihuana.

Traslado al MP

La SSC añadió que debido a ello, los hombres de 30 y 35 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación legal.

Agregó que, de acuerdo con información obtenida, el detenido de 30 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario en los años 2019, 2020 y 2025 por el delito de robo; una presentación al Ministerio Público por robo a transporte público, y dos ante el Juez Cívico por impedir el uso de la vía pública e ingresar a zonas prohibidas.

La dependencia también refirió que el grupo delictivo es generador de violencia que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

