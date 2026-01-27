Detienen a Dos Implicados en Desaparición de los Abogados de Lenin Canchola

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Mario “N” y Arturo “N”, quienes son investigados por su probable participación en la desaparición de tres abogados, ocurrida el 28 de mayo de 2025, luego de que las víctimas acudieran a una audiencia judicial.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo criminal encabezado por Lenin Canchola, organización con presencia en distintas alcaldías de la capital y relacionada con diversos delitos de alto impacto.

La fiscalía detalló que los abogados desaparecidos fueron interceptados por personas relacionadas con el cliente que representaban legalmente identificado como Lenin Jonathan Canchola, líder de Los Malcriados 3AD, quien posteriormente fue sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Las autoridades no descartaron que la desaparición esté directamente ligada a la defensa legal que los litigantes realizaban en ese proceso penal.

Así fue la investigación para detener a los dos sujetos

Como parte de la investigación, la FGJCDMX implementó trabajos de inteligencia, que incluyeron el análisis de imágenes de videovigilancia, así como estudios de geolocalización y seguimiento de comunicaciones, lo que permitió reconstruir los movimientos de los presuntos responsables antes y después de los hechos.

Estas acciones derivaron en la aprehensión de Mario “N” y Arturo “N”, quienes ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. La fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente el caso, determinar el paradero de las víctimas y establecer la posible participación de más personas en estos hechos.

