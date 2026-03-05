Detienen a Hombre que Acosó a una Niña Afuera del Instituto Nacional de Pediatría en CDMX

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto cuando un sujeto de 25 años acosó a una niña de ocho años, que acabada de salir del Instituto Nacional de Pediatría (INP) en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en donde estuvo internada.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que la menor estaba acompañada de su abuela para comprar una bebida afuera del citado hospital.

Repentinamente, un hombre con gorra roja y camisa negra aprovechó para acosar a la menor quien reacciona, le contó a la adulta mayor y de inmediato encaró al agresor quien trató de huir, pero fue detenido y golpeado por transeúntes.

Minutos después llegaron policías de la CDMX para detenerlo y trasladarlo al Ministerio Público.

Agresor de niña afuera del IPN estuvo preso

A través de una tarjeta informativa la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el detenido por tocamientos a una niña en la vía pública cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de robo calificado.

“Los oficiales fueron informados de una detención ciudadana en las avenidas del Imán e Insurgentes Sur, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, por lo que se desplazaron al sitio”.

Las autoridades confirmaron que la abuela de la menor, una mujer de 66 años, dijo a los uniformados que un sujeto le realizó tocamientos a su nieta y que un grupo de personas, al percatarse del hecho, lo retuvieron y golpearon.

En el cruce de información se reveló que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de robo calificado en el año 2021.

