Diversión en Bares Gay del Centro de la CDMX, Amenazada por el Crimen Organizado

En las últimas semanas, se han reportado distintos incidentes en antros y bares del Centro Histórico de la Ciudad de México contra integrantes de la comunidad de la diversidad sexual.

Los dueños de los antros afirman que las disputas entre miembros del crimen organizado están amenazando la vida nocturna en la zona y exponiendo a sus clientes.

La Purísima y Soberbia, dos bares icónicos de la comunidad LGBTQI+, en la calle República de Cuba, del Centro Histórico, llevan dos fines de semana sin abrir sus puertas. Así lo explicó Elías Álvarez, propietario del bar La Purísima.

No habíamos cerrado. Es un hecho histórico y me parece que es un precedente

El cierre a manera de protesta se convocó luego de que la madrugada del 29 de junio, horas antes de la celebración del Pride, una chica que salió del bar Soberbia, a las 2:30 de la madrugada, recibió un balazo en el cuello durante un enfrentamiento entre narcomenudistas en el número 28 de la calle Héroes del 58.

Personal de seguridad de los bares de la calle de República de Cuba narró la reacción de los asistentes, donde reinó el desconcierto tras la refriega de criminales.

Empresarios de los bares de República de Cuba indicaron que en la zona pelean miembros de grupos criminales, que generalmente se movilizan en motocicletas.

Dicen tener miedo. Los sellos de clausura que ellos mismos pusieron por la ola de violencia han sido arrancados por desconocidos más de una vez.

Ernesto Ruiz, propietario del bar Soberbia, destacó que sus clientes sí les han externado la incomodidad “o que es algo que ven riesgoso” el asistir a estos negocios.

Empresarios, organizaciones civiles y autoridades consultadas por En Punto declararon que en lo que va del año se han registrado varios eventos violentos en la zona centro de la ciudad:

El dealer se levantó del banco donde estaba sentado y dijo algo como: 'Este lugar no es para ligar, pinches pu…' y pues me empezó a golpear en la cara

Cuando exigió hablar con los dueños del lugar, solo recibió agresiones por parte del personal de seguridad; mientras que en 911 le respondieron que llegaría una patrulla. Dice que fue revictimizado.

Un segundo guardia de seguridad me dijo que dejara de preguntar, si no me iba a partir mi puta madre y yo salí por mi propia cuenta del antro. En el 911 me dijeron en las dos ocasiones que ya iba a llegar una patrulla, llegó una patrulla dando su rondín, yo creí que era la que yo había llamado, la detuve y el oficial dijo: ‘Uy, joven, la patrulla no va a llegar’